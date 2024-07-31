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Gündem THY Beyrut seferlerini iptal etti
Gündem

THY Beyrut seferlerini iptal etti

Yeniakit Publisher
2024-07-31 10:19:00 -
THY Beyrut seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonrası Beyrut'a yapılacak uçuşlarının tümünü iptal etti.

Saldırılar nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda büyük bir sessizlik yaşanırken, birçok ülke vatandaşlarına acil olarak Beyrut'u terk etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Türk Hava Yolları'nın yanı sıra, İran, Ürdün, Irak ve Lübnan'a yapılacak diğer uçuşlar da iptal edildi.

İsrail'in, Beyrut'un güneyinde bulunan Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin yer aldığı Huhreyk Mahallesi'ne yönelik saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı. Saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr yaralı olarak kurtuldu.

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