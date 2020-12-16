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Ekonomi THY bagaj kilo aşımı ücreti
Ekonomi

THY bagaj kilo aşımı ücreti

THY bagaj fark ücreti ne kadar? | TH ile seyahat edecek olan vatandaşlar bagaj fark ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, THY bagaj fark ücreti ne kadar? | THY kimlerden bagaj fark ücreti almıyor? | THY güncel bagaj fark ücreti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:18:00 -
THY bagaj kilo aşımı ücreti

THY bagaj fark ücreti hesapla | Uçak biletinizde belirtilen ücretiz bagaj kotasını geçtiğinde fark ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu sebeple THY ile yolculuk yapacak olan vatandaşlar fark ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, THY bagaj farkı ne kadar?

THY bagaj kilo aşımı ücreti

Her firmanın uyguladığı bagaj fark ücreti değişiklik gösteriyor. Türk Hava Yolları iç hatlarda kilo başı fark ücreti olarak 6 TL alıyor. Yurt dışı içinse 32 kiloya kadar 50 Euro, ikinci valiz için 70 Euro alıyor. Güncel fark ücretleri öğrenmek ve ne kadar ödeme yapacağınızı hesaplamak için THY'nin internet sitesinde bulunan hesaplama bölümünden yararlanabilirsiniz.

THY BAGAJ FARK ÜCRETİ HESAPLAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bu arada THY koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırdığı kabin bagajı uygulamasını güncelledi. Konu hakkında Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Ekşi yaptığı paylaşımda, “Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun" dedi.

 

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