THY bagaj fark ücreti hesapla | Uçak biletinizde belirtilen ücretiz bagaj kotasını geçtiğinde fark ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu sebeple THY ile yolculuk yapacak olan vatandaşlar fark ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, THY bagaj farkı ne kadar?

THY bagaj kilo aşımı ücreti

Her firmanın uyguladığı bagaj fark ücreti değişiklik gösteriyor. Türk Hava Yolları iç hatlarda kilo başı fark ücreti olarak 6 TL alıyor. Yurt dışı içinse 32 kiloya kadar 50 Euro, ikinci valiz için 70 Euro alıyor. Güncel fark ücretleri öğrenmek ve ne kadar ödeme yapacağınızı hesaplamak için THY'nin internet sitesinde bulunan hesaplama bölümünden yararlanabilirsiniz.

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Bu arada THY koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırdığı kabin bagajı uygulamasını güncelledi. Konu hakkında Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Ekşi yaptığı paylaşımda, “Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun" dedi.