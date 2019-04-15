0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

- Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele edeceği çeyrek final serileri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak- Çeyrek finallerde Fenerbahçe Beko-Zalgiris, Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Real Madrid-Panathinaikos, CSKA Moskova-Baskonia maçları yapılacak- Play-off serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:45
THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı


İSTANBUL (AA) - Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Organizasyonun normal sezonunda ilk 8'e giren takımlar, çeyrek final mücadelesi verecek.

Play-off çeyrek finallerinde Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Barcelona Lassa, Baskonia, son şampiyon Real Madrid, Yunanistan'dan Panathinaikos, Rusya'dan CSKA Moskova ve Litvanya'dan Zalgiris yer alacak.

Çeyrek finallerde Fenerbahçe Beko-Zalgiris, Anadolu Efes-Barcelona Lassa, Real Madrid-Panathinaikos, CSKA Moskova-Baskonia maçları yapılacak.

THY Avrupa Ligi'nde maç programı (TSİ) şöyle:

1. maçlar

Yarın:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

17 Nisan Çarşamba:

20.00 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)


2. maçlar

18 Nisan Perşembe:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

19 Nisan Cuma:

20.15 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

22.15 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)


3. maçlar

23 Nisan Salı:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

24 Nisan Çarşamba:

21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes


4. maçlar (Gerekirse)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Beko

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya)

26 Nisan Cuma:

21.30 Baskonia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes


5. maçlar (Gerekirse)

30 Nisan Salı:

20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan)

1 Mayıs Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Baskonia (İspanya)

20.30 Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)


- Üç galibiyete ulaşan Dörtlü Final'de


Play-off çeyrek final serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova, Real Madrid ve Anadolu Efes, play-off'ta saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk iki maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sırada bitiren Barcelona Lassa, Panathinaikos, Baskonia ve Zalgiris'in sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak. Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek son müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:45
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. THY Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
    1. THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
    2. AK Parti, İstanbul seçimi için..
    3. Boğaziçi Üniversitesi tıp, hukuk..
    4. Dolar/TL, 5,8080 seviyesinde işlem..
    5. Mersin’de kayısı hasadı başladı
    6. Tekirdağ haftayı soğuk ve yağışlı..
    7. Tekirdağ’da Bahçeşehir Koleji Tanıtım..
    8. Bakan Ersoy’dan ‘Turizm Haftası’ mesajı
    9. (Özel) Pendik’te benzin istasyonunda..
    10. Bahçeli: Mazbatayı tribüne taşıyandan..
    11. Toplum Destekli Polislerin minik..
    12. Lapseki Robotik Takımı Türkiye..
    13. Larvalarla mücadele hız kesmiyor
    14. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    15. Hem sağlıklı hem lezzetli keten..
    16. Döviz kurları
    17. Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)..
    18. 37 milyon Fransız, Macron’a karşı
    19. S-400 iddiasına Rusya'dan cevap! 250..
    20. Brent petrolün varili 71,46 dolar
    21. Sudan'da muhalifler sokakta
    22. Gram altın 240 liranın üzerinde..
    23. 'Özel mülkiyettir, girilmez' diyerek,..
    24. Ebubekir Sifil Hoca uyardı! Kadını..
    25. Maltepe'deki oy sayımının durmasına..
    26. İran'dan uyarı! Petrol fiyatları uçar
    27. Yurt içi piyasalar işsizlik verisine..
    28. Serbest piyasada döviz fiyatları
    29. Dolar/TL kuru yeni haftaya 5,79..
    30. Edinciksporlu atletler koşuda ter döktü
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu