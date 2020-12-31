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Spor THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Wade Baldwin
Spor

THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Wade Baldwin

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:26:50 -
THY Avrupa Ligi'nde 17. haftanın MVP'si Wade Baldwin

İSTANBUL (AA) - Almanya ekibi Bayern Münih'in ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Baldwin, Münih ekibinin İspanya temsilcisi Barcelona'yı 90-77 yendiği mücadelede 41 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Barcelona karşısında 29 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmalık performans sergileyen Baldwin, THY Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

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