THY anlaşmayı duyurdu!

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, imzalanan sözleşme kapsamında 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için personel ücretlerine yüzde 64 artış yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının yüzde 10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının yüzde 10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır."

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Yoğun geçen ve zaman zaman tıkanan görüşmelerin her iki tarafın menfaatleri esas alınarak çözüme kavuşturulmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay’a ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.