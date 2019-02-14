THY personel alımı başvuru formu 2019. Dünyanın en büyük havacılık şirkleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları (THY) 2018'de yolcu sayısında yüzde 9.5 büyüme elde ederek, 2018 yılında 72 milyon yolcu taşıdı. THY iş alımları son dakika ilanına göre THY personel alım başvuruları ilanına göre, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan ve yarı zamanlı çalışabilecekler için internet sitesinde ilan yayımladı. Peki THY alımları 2019 THY iş alımları ne zaman? THY personel alımı başvuru formu 2019, THY personel alımı 2019 son dakika başvurularında son durum.

Türk Hava Yolları (THY), en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünün 3. sınıfta eğitim gören ve yarı zamanlı çalışabilecek öğrenci arıyor. THY'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, üniversitelerin 3. sınıfında olan ve bunu belgeleyebilenler başvurabilecek. THY personel alım ilanı 15 Mart'a kadar yayında kalacak. THY personel alım başvurular sadece internet sitesi üzerinden alınacak. Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini taşıyan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar, kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine çağrılacak. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgelerini hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.

THY iş başvuru şartları

THY iş başvuru şartlarına göre, "T.C. vatandaşı olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek. 100'lük sistemde en az 70, dörtlük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olduğunu belgeleyebilmek. İstanbul'daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek. (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)"

THY'ye başvuracak kişilerde aranan nitelikler ise şöyle: "Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan, ekip çalışmasına yatkın, proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmaya ve öğrenmeye açık, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen." Yarı zamanlı çalışma alanları ise Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı, Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık, Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı, Entegre Operasyon Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı, Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı, Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı, Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı olarak belirlendi.