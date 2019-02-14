0553 313 94 23

THY alımları 2019 THY iş alımları ne zaman? THY personel alımı başvuru formu 2019

Dünyanın en büyük havacılık şirkleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları (THY) 2018'de yolcu sayısında yüzde 9.5 büyüme elde ederek, 2018 yılında 72 milyon yolcu taşıdı. THY iş alımları son dakika ilanına göre THY personel alım başvuruları ilanına göre, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan ve yarı zamanlı çalışabilecekler için internet sitesinde ilan yayımladı. Peki THY alımları 2019 THY iş alımları ne zaman? THY personel alımı başvuru formu 2019, THY başvuru şartları neler? THY personel alımı 2019 son dakika başvurularında son durum.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:26
THY alımları 2019 THY iş alımları ne zaman? THY personel alımı başvuru formu 2019

THY personel alımı başvuru formu 2019. Dünyanın en büyük havacılık şirkleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları (THY) 2018'de yolcu sayısında yüzde 9.5 büyüme elde ederek, 2018 yılında 72 milyon yolcu taşıdı. THY iş alımları son dakika ilanına göre THY personel alım başvuruları ilanına göre, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olan ve yarı zamanlı çalışabilecekler için internet sitesinde ilan yayımladı. Peki THY alımları 2019  THY iş alımları ne zaman? THY personel alımı başvuru formu 2019, THY personel alımı 2019 son dakika başvurularında son durum.

Türk Hava Yolları (THY), en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünün 3. sınıfta eğitim gören ve yarı zamanlı çalışabilecek öğrenci arıyor. THY'nin internet sitesinde yer alan ilana göre, üniversitelerin 3. sınıfında olan ve bunu belgeleyebilenler başvurabilecek. THY personel alım ilanı 15 Mart'a kadar yayında kalacak. THY personel alım başvurular sadece internet sitesi üzerinden alınacak. Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini taşıyan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar, kişilik envanteri, grup değerlendirmeleri ve birebir mülakat süreçlerine çağrılacak. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgelerini hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.

THY iş başvuru şartları

THY iş başvuru şartlarına göre, "T.C. vatandaşı olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek. 100'lük sistemde en az 70, dörtlük sistemde en az 2,72 genel not ortalamasına sahip olduğunu belgeleyebilmek. İstanbul'daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek. (THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak)"

THY'ye başvuracak kişilerde aranan nitelikler ise şöyle: "Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan, ekip çalışmasına yatkın, proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmaya ve öğrenmeye açık, yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek, MS Office araçlarını iyi düzeyde bilen." Yarı zamanlı çalışma alanları ise Eğitim Başkanlığı, İstihdam Başkanlığı, Personel Yönetimi Başkanlığı, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı, Uçuş Eğitim Başkanlığı, Kalite Güvence Başkanlığı, Teknik Başkanlık, Finans Başkanlığı, Genel Satınalma Başkanlığı, Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı, Entegre Operasyon Başkanlığı, Güvenlik Başkanlığı, Kurumsal Emniyet Başkanlığı, Yer İşletme Başkanlığı, Uçuş İşletme Başkanlığı, Ekip Planlama Başkanlığı, Gelir Yönetim Başkanlığı, İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanlığı, Üretim Planlama Başkanlığı, Kurumsal İletişim Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığı, Pazarlama Başkanlığı, Satış Başkanlığı, Kargo Operasyon Başkanlığı, Kargo Pazarlama Başkanlığı, Kargo Satış Başkanlığı, Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanlığı, Yatırım Yönetimi Başkanlığı olarak belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:26
  1. İstanbul
  2. THY alımları 2019
  3. THY iş alımları ne zaman?
  4. THY personel alımı başvuru formu 2019
  5. THY iş başvuru şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Seçildi
    1. Kelepircioğlu Sungurlu Ziraat Odası..
    2. Yıkım riski olan binada oturmaya devam..
    3. Duygulandıran Sevgililer Günü hediyesi
    4. Özhaseki, Kılıçdaroğlu’ndan aldığı..
    5. İran Devrim Muhafızları Komutanı:..
    6. Valiye yazdığı mektup hayatını..
    7. Bu okulda eğitim görenler iş sahibi..
    8. Yakın Savunma Eğitim Modülü onaylandı
    9. Dinar’a üç boyutlu yeni parke
    10. Gelin adayı takılarla kayıplara karıştı
    11. 15 yaşındaki çocuk yol kenarında ölü..
    12. Kazım Kurt; “Belediyeler iyi çalıştığı..
    13. Çiçekçilerin 14 Şubat yoğunluğu
    14. Başkan Şahin: “Sosyal gelişim..
    15. Van’da hafriyat kamyonlarına sıkı takip
    16. Başkent’in göbeğinde sıcak anlar
    17. Başkan Bozkurt kar savurma makinesi..
    18. Kayserispor U-21 çıkış arıyor
    19. Dolandırıcıların oyununu E-Devlet..
    20. İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı..
    21. Şehitkamil’deki hizmetler STK..
    22. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid..
    23. Sivas’ta 175 kilo tütün ele geçirildi
    24. Kadınlara kanser türleri ve korunma..
    25. Pazaryeri’nde kar temizleme..
    26. Cumhur İttifakının adayı Çerçi destek..
    27. Vali Meral: “Bağımlılıkla mücadele..
    28. Başkan Togar: "Vatandaşlarımızın her..
    29. LPG’li araç sahipleri dikkat
    30. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’deki..
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı