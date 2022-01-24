THY açıkladı! Durduruldu
Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanındaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanındaki uçuşlarını yarın saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesinin beklendiğini belirtti.
Üstün, "Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.