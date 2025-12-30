THY 61 seferini karşılıklı olarak iptal etti! Hava şartları uçuşları vurdu
Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları sebebiyle yılın son günü gerçekleşecek uçuşlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Türk Hava Yolları (THY), yurdun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.
Üstün paylaşımında, "Değerli misafirlerimiz, ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.