THY 6 yeni noktaya uçacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2022’ye ilişkin değerlendirmeleri ile 2023’e dair hedeflerini paylaştı.

2.25 milyar dolarlık kâr

Bolat, Covid-19 dönemini iyi yönettiklerini ve çalışanlarıyla yollarını ayırmadıklarını dile getirdi.

Bolat, 2022’nin ilk 10 ayında 60.5 milyon yolcu taşındığını kaydederek, “Finansallarımız da bunu doğruluyor. Yıl sonu itibarıyla taşıdığımız yolcu sayısı 72 milyona erişecek. 10 ayda 2.25 milyar dolar kâr açıkladık. Bu THY ve Avrupa havacılık tarihinin en yüksek rakamı. Kârlılığımızın artarak devam edeceğini 2.25 milyar doların üzerine biraz daha koyacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu. Bolat, kârın büyük oranda uzak hatlardan geldiğine işaret etti. Avrupa’dan gelen kârın yüzde 10 civarında kaldığına dikkat çeken Bolat, uzun hatlarda yolcu sayısını artırdıklarını anlattı. Bolat, dördüncü çeyreğin genelde hava yollarının nakit yaktığını ancak kendilerini tam aksine kârı arttıracaklarını söyledi.

Uçak sayısını arttıracak

Bolat, Türkiye’de turist yoğunluğu görüldüğünü vurguladı. Yoğunluğun Türkiye’ye gelen yolcularda yaşandığının altını çizdi. Transit yolcular için ek kapasite koyamadıklarını anımsattı. Uçak siparişleriyle ilgili bilgi veren Bolat, “Üreticilerde yaşanan birtakım sıkıntılar vardı. Bunlar bitmek üzere. 2023’te zaten kabul edilmiş bütçemizde yüzde 17-20 arasında kapasite artışı koyduk” şeklinde konuştu. Bolat, “Uçak sayımız 396. Bu rakamı 2023 sonunda 427’ye çıkaracağız. 400’üncü uçağımızın şubat ortalarında gelmesini bekliyoruz. 787’lerde tekrar teslim etabı başlıyor.

Fabrika tarafında sıkıntı bitti. İlk uçağımız da bu ayın sonunda gelecek. İştirakimiz AnadoluJet’te de 30’a yakın yeni nesil uçağımız var. Burada 2023 için bütçelediğimiz 67 uçağımız var. Uçak sayımızı arttırmayı arzu ediyoruz. Çünkü iç hatlarda çok yoğun talep var. Marttan itibaren AnadoluJet’te iç hatlarda yüzde 50’ye yakın frekans artışı yapacağız. Aynı zaman da yurt dışı ağı da büyüyor, büyüyecek. Sabiha Gökçen’de AnadoluJet tam anlamıyla bir ‘low cost’ yani çok pratik ve ekonomik bir hava yolu şirketi haline gelecek” ifadelerini de kullandı.

Destinasyon adedi yükseliyor

Şu anda dünya genelinde 342 destinasyona gittiklerini hatırlatan Bolat, “128 ülkeye uçuyoruz. Dünyanın en çok noktasına uçan hava yoluyuz. Bu yıl 72 milyonun bir miktar üzerinde yolcu taşıyacağız. 2023’te 88 milyonu aşkın yolcu taşımayı planlıyoruz. Yurt dışında Denver ve Detroit (ABD), Katowice (Polonya) ile Palermo’yu (İtalya) ekleyerek gideceğimiz destinasyon sayısını 293’e taşıyacağız. Yurt içinde de Yozgat ve Bayburt’u ilave ederek uçacağımız destinasyon sayısını 348’e çekeceğiz” dedi.

17 milyar dolar getirecek

“2022’de 18 milyar dolar tutarında gelirimiz ve 14 milyar dolar tutarında net ihracatımızla ön plandayız” diyen Bolat, şöyle devam etti: “Bu 14 milyar doların 5 milyar doları ülkemizde kaldı. Gelecek yıl bu hedefi biraz daha yükseltmeyi, üzerine 3 milyar dolar eklemeyi ve 2023’te 17 milyar dolar döviz getirmeyi planlıyoruz. Getirdiğimiz dövizin yüzde 30’unun biraz üzeri ülkemizde kalıyor. Seneye de 6 milyar doların biraz fazlası Türkiye’de kalacak. Bu rakamın bir kısmı kar olarak kasamızda duruyor, diğer kısmı yatırıma yöneliyor. Ülkemize ve milletimize yatırım yapmaya devam ediyoruz.”

Eleman alımı sürüyor

İstihdam verilerine de değinen Bolat, şu sözleri sarf etti: “Taşeron şirketlerimizi de dahil ettiğimizde çalışan sayımızın 75 bini geçtiğini görüyoruz. Şu anda yeni alımlara başladık. 2 binin biraz üzerinde kabin memuru alacağız. Bin 100’ün üzerinde kokpite pilot almayı düşünüyoruz. Bunun üzerine uçuş akademimize öğrenciler alacağız. Çünkü bu öğrenciler 2 yıllık eğitimden sonra şirketimize pilot olarak geliyor ve sağ koltuğa oturuyorlar. Pilot talebinin devam edeceğini düşünüyoruz ve bu nedenle Aydın’da okulumuzun kapasitesini arttırıyoruz. Türk Hava Kurumu’yla anlaşmayı imzalamış durumdayız. Kapasitemizi yüzde 50 arttırıyoruz. Yıllık 300 pilotluk kapasiteye çıkıyoruz. Aynı zamanda ülkemizde havacılık okullarımız da var. Burada yetişen pilotlar sınavlarımızı geçtikten sonra onlarla da çalışıyoruz. Toplamda 9 bin ila 10 bin yeni istihdamdan bahsediyoruz. Hem kabinde ve kokpite hem de iştirak şirketlerimizde büyümemizin devamını getirecek arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yüzde 17 büyüme hedefimizi destekleyecek 9 bin ila 10 bin yeni istihdamımız olacak.”

Amaç ilk 6'ya girmek

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’nin kuvvetine kuvvet kattığını ifade etti. Bolat, şu cümleleri kurdu: “Hem ülkeye gelen turist sayısının artması hem de Avrupa’da karşı karşıya kalınan operasyonel sıkıntılar sonrası yolcuların bizi seçmeleriyle büyük bir kâr ortaya çıktı. Yatırımcılar bunun böyle olacağını gördükten sonra hisselerimize ilgi arttı. THY’nin şu anda mevcut konumuyla 10 milyar Euro’nun üzerinde bir değeri var. Bu, dünyada bizi şu anda en değerli 10’uncu hava yolu markası haline getiriyor. Öngördüğümüz rakamlar gerçekleşirse ‘2024’e gelmeden en değerli 6’ncı hava yolu oluruz’ diye tahmin ediyoruz. Çünkü 6’ncıyla aramızda büyük bir fark yok. 1.5-2 milyar Euro gibi bir rakamdan bahsediyoruz.”