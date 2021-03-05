  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi THY, 554 uçuşla Avrupa’daki liderliğini sürdürdü
Ekonomi

THY, 554 uçuşla Avrupa’daki liderliğini sürdürdü

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:24:00 -
THY, 554 uçuşla Avrupa’daki liderliğini sürdürdü

THY’yi 330 uçuşla Wideroe takip etti. Listenin 3. sırasında 322’yle Air France, 4. sırasında 271’le DHL, 5. sırasında 239’la Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230’la KLM yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporu THY’nin rakiplerine fark attığı ifade edildi. Raporda toplam uçuş adedinin 2019 yılına göre yüzde 54.6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10’a giremediği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olmasıyla ilgili flaş iddia

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Bingöl’ün Tatvan ilçesinde şehit olan 11 askerden biri olan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın şehadet..
Yunanistan’da deprem
Dünya

Yunanistan’da deprem

Yunanistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak
Teknoloji

Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak

Uzmanlar milli savunma sanayiinde kullanılan 3 boyutlu üretim sürecinin "Milli Muharip Uçak" projesinde zirve yapacağını belirtti. Savaş uça..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay