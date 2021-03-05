THY, 554 uçuşla Avrupa’daki liderliğini sürdürdü
Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
THY’yi 330 uçuşla Wideroe takip etti. Listenin 3. sırasında 322’yle Air France, 4. sırasında 271’le DHL, 5. sırasında 239’la Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230’la KLM yer aldı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) raporu THY’nin rakiplerine fark attığı ifade edildi. Raporda toplam uçuş adedinin 2019 yılına göre yüzde 54.6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10’a giremediği kaydedildi.