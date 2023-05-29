THY 400 noktaya uçmayı plânlıyor

Türk Hava Yolları (THY), güçlenmeye devam ediyor. 129 ülkede 344 destinasyona uçan şirket, 2023’te başarılı grafik ortaya koyuyor. 2033 hedeflerini yakalamak için de gerekli her adımı atıyor.

THY 2033’te uçak adedini 800’e, gittiği destinasyon adedini 400’e, çalışan adedini 150 bine yükseltmeyi planlıyor.

Yolculuk ivme kazanıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yolculuklarının ivme kazanarak devam ettiğini söyledi.

82 bin çalışanla önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu: “Güçlü büyüyerek ülke ekonomisine kuvvet katan markamız, 2023’te 435 olarak kayda geçecek uçak adediyle dünyada bir numarayı alma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam. Sahip olduğumuz tüm bu başarıları, markamızı dünyanın dört bir tarafında gururla temsil eden, bizleri daha yükseklere çıkarmak için fedakârca çalışan THY ailesine hediye ediyorum.”

Anadolu Jet şirketleşecek

Bolat, önemli yatırımlar yapacaklarına işaret ederek, “Tanıtımı ve müşteri deneyimini arttıracağız” dedi. Bolat, “Alt markalarımızdan AnadoluJet’i seneye şirketleştireceğiz. AnadoluJet’in 2022’de 64 olan uçak adedini 2033’te 200’e çıkaracağız. Kargo tarafında da büyümeye devam edeceğiz ve ilk 3’e gireceğiz” açıklamalarını yaptı.

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İhracata olumlu katkı

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, ihracata olumlu katkı sunduklarını dile getirdi. Bolat, “Türkiye’nin ürettiği emeği dünyanın dört bir yanına yaymanın haklı gururunu yaşıyoruz. Özel çözümler sunarak ülkemiz ihracatçısının yaklaşık 18 bin tonluk bir kapasiteyi indirimli kullanmasına olanak tanıdık. Türkiye ihracatçılar Meclisi’yle (TİM) imzaladığımız protokol meyvelerini verdi. Bu protokol sayesinde 1.8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı yapıldı. İhracatta yüzde 23’lük bir artış elde edildi” bilgilerini paylaştı.