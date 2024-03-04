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Ekonomi THY 332 yolcuyu kara listeye aldı! İşte nedeni
Ekonomi

THY 332 yolcuyu kara listeye aldı! İşte nedeni

Yeniakit Publisher
2024-03-04 22:19:00 -
THY 332 yolcuyu kara listeye aldı! İşte nedeni

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" paylaşımında bulundu.

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