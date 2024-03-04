THY 332 yolcuyu kara listeye aldı! İşte nedeni
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" paylaşımında bulundu.
Ekonomi
THY'den 4 İngiliz şehri için uçuş tarifesi: İstanbul'a yaz atağı! Turistleri Türkiye'ye taşıma hazırlığında