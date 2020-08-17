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Seyahat

THY

Türk Hava Yolları dünyanın en fazla ülkesine sefer düzenleyen havayolu olma özelliğine sahip. Türkiye’nin en marka kurumlarından olan THY, 20 Mayıs 1933'te kuruldu. İstanbul Atatürk Havalimanı 1953 yılında tamamlanarak hava trafiğine açılmasıyla birlikte THY gök yüzünde emin adımlarla yükselmeye başladı. Peki THY bilet nasıl alınır, THY bilet sorgulama, THY sefer sayıları ve saatleri nasıl sorgulanır. İşte THY haberlerine ilişkin detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-17 20:02:00 -
THY

Türkiye’nin ilk yurtdışı uçuşu 1947 yılında İstanbul’dan komşumuz Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gerçekleştirildi. THY, 1951 yılında filosuna yeni uçaklar ekleyerek Mısır’ın başkenti Kahire, Lübnan’ın başkenti Beyrüt ve KKTC’nin başkendi Lefkoşa’ya uçak seferleri düzenlendi. Kısa zaman içerisinde Dünyanın en gözde markaları arasında yerini alan THY,  Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu uçuşlarından sonra Amerika’ya seferler düzenleyerek Türkiye’nin göğsünü dünya çapında kabartmaya devam etti. Türk Hava Yolları, 2003 yılında hayata geçirdiği e-bilet ve online check-in uygulamalarıyla bilet almak artık çok daha kolay hale geldi. Bugün 355’den fazla uçağı sahip olan THY, İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte gücüne güç katmaya devam etti. THY İstanbul Havalimalın’dan 120 ülkeye uçuşlar yapan dev bir hava yolu şirketi olmanın gururunu yaşıyor. Peki THY bilet nasıl alınır, THY bilet sorgulama.

THY bilet nereden ve nasıl alınır?

Türk Hava Yolları, Amerika uçak biletleri, Avrupa uçak biletleri, Afrika uçak biletleri, Ortadoğu uçak biletleri bu kıtalarda yer alan ülkelere seyahat edecek vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Türk Hava Yolları THY, online bilet sayfasında en çabuk ve en hızlı bir şekilde yapmak istediğimiz tüm işlemlerinizi yapabilir, nereye seyahat edecekseniz en uygun ve en ucuz THY bileti satın alabilirsiniz. THY uçak bileti sorgulama için tıklayınız

THY ile uçuş yapacak ya da yapmak isteyenler yurt içi veya yurt dışı filtresi ile güncel uçuşları an be an takip edebilirsiniz. THY güncel uçuşları sayfasına ulaşmak için tıklayınız

THY, yurt dışı seferleri gibi yurt içi seferleri de yoğun taleple karşı karşıya. THY ile konforlu bir şekilde uçuş gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar THY hangi illere uçuyor? Sorusunu sormakta. THY uçuş seferleri için tıklayınız

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