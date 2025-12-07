  • İSTANBUL
Dünya

‘Sizi biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı

‘Sizi biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı

Eli kanlı İsrail devletinin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde, İran kaynaklı tehditlere dikkat çekerek “Avrupa’yı savunan biziz” dedi ve Almanya’nın Arrow 3 sistemi konuşlandırmasının kendileri için kritik önem taşıdığını söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Herzog, basına yaptığı açıklamada, Almanya'nın İsrail'in büyük dostu olduğunu belirterek, Almanya'ya İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin konuşlandırılmasının kendileri açısından önemli olduğunu bildirdi.

Merz'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze'de barış planı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) alınan kararın ardından İsrail'e geldiğini vurgulayan Herzog, İran'dan gelen tehlikelerle karşı karşıya olduklarını ileri sürerek, “Avrupa'yı savunan biziz” dedi.

Merz ise Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail'e ilk kez ziyarette bulunduğunu anımsatarak, “Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz” diye konuştu.

Gazze müzakerelerinde sonraki aşamaya geçilirken İsrail'e yardımcı olacaklarını dile getiren Merz, Batı Yaka’daki durumun olumlu yönde gelişmesi halinde iki devletli çözüme ulaşılabileceğini kaydetti.

4
Yorumlar

OSMAN AYDIN

HERZOG SIZ ÖNCE KENDINIZI KORUYUN ELINDE TAŞ ATAN COCUKLARA MERMI ATIYORSUNUZ BEBEKLERI ÖLDURUYORSUNUZ HAMILE KADINLARI ÖLDURUYORSUNUZ KORKU SIZI ESIR ALMIŞ 3 YILA GIRDI HAMASIN ELINDE TÜFEKLER SIZINDE FUZELER IHALAR SIHALAR VE UÇAKLARLA GECE GUNDUZ SALDIRIYORSUNUZ YAKTINIZ YIKTINIZ 70 BIN INSANI OLDURDUNUZ IÇINDE ÖLDURDUĞUNUZ MUCAHIT HEMEN HEMEN YOK SAYILIR SİZI DIZE GETIRDILER BIRDE KALMIŞ AB SİZI BIZ KORUYORUZ HIÇ UTANMANIZDA YOK ÇOK YÜZSÜZ INSANLARSINIZ

Köçeli

Ben daha Alman arabası almak. Japon ve Kore bundan sonra
