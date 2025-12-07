Özgür Özel ve Ümit Özdağ indirim vaat ediyor! Bu da alkollü şehir teröristi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen maganda, silahla rastgele çevreye ateş etti. Bir evin camına kurşun isabet ederken, polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün akşam Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs, havaya 3 el ateş etti. Silahlı magandanın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, bir evin camına isabet etti. Büyük panik yaşayan aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, alkollü şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Merminin isabet ettiği cam ve polis ekiplerinin çalışma yaptığı an ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay ise bir kez daha CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sözlerini akıllara getirdi. Her iki liderde bir çok kez yaptıkları konuşmada iktidara gelmeleri halinde alkolü ucuzlatmayı vaat etmişti.

Vatandaşlar ise bu olay sonrası Özel ve Özdağ’a “böyle bir durumda sokaklar alkollü magandalardan hiç geçilmeyecek” diyerek tepki gösterdiler.