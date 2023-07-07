Threads’ten Vazgeçmek İsteyenler Şokta! Instagram Hesapları da Siliniyor!

Meta’nın yeni sosyal medya platformu Threads, Twitter’a rakip olmak için piyasaya sürüldü. Ancak platforma katılmak isteyen kullanıcılar, Instagram hesaplarını kullanarak kayıt olmak zorunda. Bu da bir sorunu beraberinde getiriyor: Threads hesabınızı silmek isterseniz, Instagram hesabınız da silinmiş oluyor.



Threads, kullanıcıların kendi arkadaş gruplarıyla fotoğraf, video ve mesaj paylaşmasını sağlayan bir uygulama. Meta, Threads’in Instagram’ın bir uzantısı olduğunu ve kullanıcıların Instagram’daki arkadaş listelerini Threads’te de kullanabileceklerini söylüyor. Ancak bu, Threads’in Instagram hesabına bağlı olduğu anlamına da geliyor.



Meta’nın gizlilik politikasında şöyle yazıyor: “Threads profilinizi istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz, ancak profiliniz yalnızca Instagram hesabınızı silerek silinebilir. Bu durumda, Instagram hesabınızla ilişkili tüm verileriniz de silinir.” Bu, kullanıcıların Threads’ten ayrılmak istedikleri takdirde, Instagram’daki tüm fotoğraf, video, mesaj ve takipçilerini de kaybedecekleri anlamına geliyor.



Bu durum, Threads’e kayıt olan bazı kullanıcıları şaşırttı ve kızdırdı. Bir kullanıcı Twitter’da şöyle yazdı: “Threads hesabımı silmek istedim ama bunun için Instagram hesabımı da silmem gerektiğini gördüm. Bu çok saçma! Meta, insanları kandırıyor!” Bir başka kullanıcı ise şöyle dedi: “Threads’e katılmak için Instagram hesabımı kullandım ama sonra pişman oldum. Threads hesabımı silmek istiyorum ama bunun için Instagram hesabımı da feda etmem gerekiyor. Bunu yapamam!”



Threads’e kaydolmadan önce bu durumu bilen kullanıcılar da var. Ancak onlar da Meta’nın bu politikasını eleştiriyor. Bir kullanıcı şöyle diyor: “Threads’e katılmayacağım çünkü Instagram hesabım çok önemli benim için. Meta, neden Threads’i bağımsız bir platform olarak sunmuyor? Neden Instagram hesabımızla bağlamak zorunda?” Bir başka kullanıcı ise şöyle söylüyor: “Threads ilgimi çekti ama sonra gizlilik politikasını okudum. Meta, neden Threads hesabımızı silmek istediğimizde Instagram hesabımızı da silmemizi istiyor? Bu çok adaletsiz!”



Meta’nın bu politikası, kullanıcıların Threads’e olan ilgisini azaltabilir. Çünkü birçok kullanıcı, Instagram hesaplarını kaybetmek istemeyebilir. Meta’nın bu konuda bir açıklama yapması veya politikasını değiştirmesi gerekebilir.

MİLYONLUK CEZA GELEBİLİR

Hukukçular, Threads'dan çıkmak isteyenlerin yıllardır kullandıkları, Instagram'dan da atılma ile karşı karşıya kalmalarının rekabeti önleyen ve haksız bir uygulaüma olduğnu belirterek, her ülkenin rekabet ile ilgili kurumlarının Threads'a büyük cezalar verebileceklerini belirtiyor.

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