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Teknoloji Threads, kararı aldı: Veri birleştirme davranışını engelleme...Türkiye'de yarından itibaren kapatılıyor
Teknoloji

Threads, kararı aldı: Veri birleştirme davranışını engelleme...Türkiye'de yarından itibaren kapatılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-28 17:46:00 - 2024-04-28 17:50:16
Threads, kararı aldı: Veri birleştirme davranışını engelleme...Türkiye'de yarından itibaren kapatılıyor

Zuckerberg'in yeni platformu Threads'in haberine göre Türk Rekabet Kurumu'nun kararıyla yarından itibaren geçici süreliğine Türkiye'den erişim yapılamayacak.

Twitter'a benzerliği ile adından söz ettiren Threads, kullanılmaya başladığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Öyle ki, kısa sürede milyonlarca kullanıcı giriş yaptı.

Uygulama, X (Twitter) gibi Instagram kullanıcılarının düşüncelerini paylaştığı bir platform olarak kullanılıyor.

Erişelemeyecek

Türkiye'de de milyonlarca vatandaşın hesap açtığı Threads ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uygulama, Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak adına 29 Nisan'dan (yarın) itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.
Yaşananlar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kesmişti.

Ayrıca kurum, Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Yaşananlar

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kesmişti.

Ayrıca kurum, Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

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