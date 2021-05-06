Thomas Tuchel kimdir? Thomas Tuchel hangi takımın başında?

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Chelsea'yi finale taşıyan teknik direktör Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Peki Thomas Tuchel kimdir, nerelidir?

Thomas Tuchel kimdir?

Thomas Tuchel kaç yaşında? Thomas Tuchel 29 Ağustos 1973, Batı Almanya’da dünyaya geldi. Alman eski futbolcu ve teknik direktör. Chelsea'de teknik direktör olarak görev yapmaktadır.

Thomas Tuchel hangi takımlara transfer oldu?

Futbola Krumbach takımında başlayan ve daha sonra Augsburg’da genç takımına transfer olan Tuchel, 1992’de transfer olduğu 2. Lig takımı Stuttgarter Kickers’de yalnızca 8 maçta oynadı ve kadroda yer bulamayınca 3. Lig takımlarından SSV Ulm 1846 takımına transfer oldu. Bir dönem, takımın teknik direktörü olan Ralf Rangnick yönetiminde de futbol oynayan Tuchel 3 yıl boyunca formasını giydiği kulüpte 69 maça çıktı ve 3 gol attı. Ancak 1998’de yaşadığı bir kıkırdak sakatlığının iyileşmemesi üzerine futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Thomas Tuchel ne zaman teknik direktörü oldu?

3. Lig futbolcusu iken 25 yaşında sakatlanmasının üzerine 26 yaşında Stuttgart'ta teknik direktörlük eğitimi almaya başladı. Futbol oynadığı dönemde aynı zamanda spor bilimi ve İngiliz dili ve edebiyatı öğrenimi gören ancak eğitimini futbolla bir arada yürütemeyen Alman teknik adam, futbolu bırakmasının ardından iş yönetimi eğitimi alarak mezun oldu. 2006 yılında Alman Futbol Federasyonu’na ait HannesWeisweiler Akademisi’nde antrenörlük eğitimini mükemmele yakın olan 1,4’lük not ortalaması ile tamamlayarak futbol hocası diplomasını da aldı. Almanya'nın "Profesör" lakaplı hocası Ralf Rangnick'in yanında ilk yardımcılık deneyimini altyapıda yaşadı.

2008 yılında profesyonel takıma kaydırılan Jürgen Kramny’nin yerine Mainz’ın A Genç yardımcı antrenörlüğüne getirilen Alman hoca, 2009’da A Genç liginde şampiyonluk elde etti. Mainz’da Jürgen Klopp’un yerine gelen Jörn Andersen’in kupanın ilk turunda takımın elenmesi sonrasında gönderilmesi üzerine profesyonel takımın başına geçti. Thomas Tuchel, 2015-16 sezonundan itibaren Borussia Dortmund teknik direktörlüğüne getirildi.