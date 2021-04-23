Türkiye'deki kripto para borsalarından 'Thodex' isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer'in, yatırımcılarını 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığına iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla şüphelinin iş yerinde arama yapılarak, banka hesaplarına da tedbir konuldu.

Thodex'in sahibi yakalandı mı?

Fatih Faruk Özer, İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Aranan Özer, hakkında 'kırmızı bülten' yayımlanması amacıyla başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakı İçişleri Bakanlığı'na iletildi.

Eş zamanlı olarak, şüphelinin Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla Arnavutluk'ta tutuklanması için yine başsavcılıktan temin edilen belgeler, Adalet Bakanlığı'nca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'na iletildi. Şüpheli hakkında kırmızı bülten yayımlanmasına ve Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talepler iletildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır" denildi.

BAKAN SOYLU ARNAVUTLUK İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Açıklamada, "Ayrıca kırmızı bülten işlemleri yürütülürken söz konusu şahsın yakalanması ve gözlem altına alınması için dün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi yapmışlardır" ifadeleri yer aldı.