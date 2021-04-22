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Gündem Thodex'in merkezinde polis incelemesi
Gündem

Thodex'in merkezinde polis incelemesi

Kripto para borsalarından Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in de 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Thodex'in Kadıköy'de bulunan merkezine giden polis ekipleri, ofiste inceleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:08:00 -
Thodex'in merkezinde polis incelemesi

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi.

Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

Tiran'a kaçtı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

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