Thodex'in kurucusu Özer hakkında flaş gelişme! İadesi için...
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iadesi için girişimler sürüyor. Adalet Bakanı Bozdağ, Arnavut mevkidaşıyla Özer'in iadesini görüştü.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in iadesi için girişimler sürüyor. Adalet Bakanı Bozdağ, Arnavut mevkidaşıyla Özer'in iadesini görüştü.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüştü.
Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, Arnavut mevkidaşı Manja ile "Thodex" isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapmakla suçlanan Faruk Fatih Özer'in iadesi konusunu ele aldı.
Arnavutluk'ta 30 Ağustos’ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Özer hakkındaki karar temyize götürülmüştü.
Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.
Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.