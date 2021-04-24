Thodex'in firari CEO’suna operasyon: Baskın öncesi otelden kaçtı!

Thodex kripto para borsası için ardı ardına yaşanan gelişmelerden sonra, firari CEO Faruk Fatih Özer için de kısa bir süre önce Interpol, kırmızı bülten çıkardı. Bu kırmızı bültenin üzerinden 24 saat geçmeden Arnavutluk harekete geçti.

Habertürk’ün Arnavutluk yetkilerden aldığı bilgilere göre, Faruk Fatih Özer’in kaldığı otele polis operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda ise polis, Thodex CEO‘sunu ele geçiremedi. Buna göre Fatih Özer, çok daha önce odasını terk etti.

İsmini vermek istemeyen bir Arnavutluk üst düzey yetkilisi ise: “Kaldığı oteli tespit edilip operasyon yapıldı ancak otelden daha önce kaçtığı için yakalanamadı. Özer’in kiraladığı araç ve plakası belirlendi” dedi.

Aracın kaçış güzergahı belirlenmeye çalışılıyor

Yetkililer, operasyon sonrasında otelinde bulamadığı Fatih Özer için aramalara devam ediyor. Buna göre aracın plakası üzerinden takip başlatan ekiplere göre, CEO halen Arnavutluk sınırları içinde. Operasyon sonrasında Thodex CEO‘sunun kaçtığı araç, ekiplerce otoban ve yol kameraları ile izleniyor.