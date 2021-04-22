Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in havalimanından çıkış görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülmüştü.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resmen başlatılan soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor.

Alınan bilgiye göre, kripto para borsası Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

2 Milyar dolar buharlaştı

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.