  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in havalimanından çıkış görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in havalimanından çıkış görüntüleri ortaya çıktı!

Kripto para dolandırıcılığıyla ilgili Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken ki görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 13:35:00 -
Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in havalimanından çıkış görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülmüştü.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı da ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resmen başlatılan soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadesi alınıyor.

Alınan bilgiye göre, kripto para borsası Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca şirketin yetkilileri hakkında resen başlattığı soruşturma kapsamında, borsa çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

2 Milyar dolar buharlaştı

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.
Ültimatomu hazmedemedi!
Dünya

Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın Rusya’ya verdiği ültimatoma değinerek, "Rusya ile böyle bir üslup kabul edileme..
81 ile gönderildi! 23 Nisan genelgesi: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Gündem

81 ile gönderildi! 23 Nisan genelgesi: Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdiği bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay