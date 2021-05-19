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Gündem Thodex vurgununda kritik ismi serbest bırakıldı
Gündem

Thodex vurgununda kritik ismi serbest bırakıldı

Thodex soruşturması kapsamında Faruk Fatih Özer dışında aranan 3 isimden biri olan Rana Azap, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 14:42:00 -
Thodex vurgununda kritik ismi serbest bırakıldı

Thodex soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Rana Azap, burada savcılığa ifade verdi. Savcılık şüpheli Azap'ı "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Delil değişme durumu göz önüne alındı

Anadolu Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Hakimlik, şüpheli Rana Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

3 kritik isim yakalandı

Thodex vurgununda Özer'in dışında 3 kritik isim daha firariydi. Kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu. Üç şüphelide dün ve bugün yapılan operasyonlarda yakalandı.

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