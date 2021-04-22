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Ekonomi Thodex kuruusu Faruk Fatih Özer gözatına alındı mı? Faruk Fatih Özer nerede?
Ekonomi

Thodex kuruusu Faruk Fatih Özer gözatına alındı mı? Faruk Fatih Özer nerede?

Faruk Fatih Özer nereye kaçtı? Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili önemli karar almıştı. Merkez Bankası kararına göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Merkez Bankası’nın bu kararı sonrası kripto para borsası Thodex’den dolandırıcılık iddiaları gelmeye başlaması sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Peki Thodex kuruusu Faruk Fatih Özer gözatına alındı mı? Faruk Fatih Özer nerede? Faruk Fatih Özer nereye kaçtı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:48:00 - 2021-04-22 12:51:04
Thodex kuruusu Faruk Fatih Özer gözatına alındı mı? Faruk Fatih Özer nerede?

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Thodex hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. 

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Thodex kuruusu Faruk Fatih Özer gözatına alındı mı?

Mağdur olduğunu savunan kişiler, sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor. Faruk Fatih Özer hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Üsame Ceran Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapıldığına dair iddialar olduğunu da suç duyurusunda belirtti. Ceran, şüpheli ya da şüphelilerin malvarlıklarına el konulmasını talep ederek gözaltı kararı verilmesi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanmasının önemli olduğunu açıkladı.

Faruk Fatih Özer nerede?

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken footoğrafı ortaya çıktı.

Thodex kapandı mı?

Günlük 1.3 milyar dolarlık rekor işlem hacmine ulaşmasının ardından işlemlere tamamen kapanan Thodex'in sitesinde de sorunun devam ettiğine yönelik duyuru dışında bir şey yer almıyor. Özer'in gözaltına alınması için işlemlerin başlatıldığı gelen bilgiler arasında.

Faruk Fatih Özer'in son görüntüsü

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