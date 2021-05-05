  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Prof.Erbaş’tan Akit’e ziyaret
‘Üstad’ dualarla anılıyor
Güzel haber geldi! O paralar bugün yatıyor
Koronavirüs tedavisi gören Alinur Aktaş'tan iyi haber
Ekonomi Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer rehin mi alındı? '06 AGA..' plakanın sırrı
Ekonomi

Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer rehin mi alındı? '06 AGA..' plakanın sırrı

Milyonlarca dolarlık kripto para vurgunu yaparak ortadan kaybolan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in mafyanın elinde rehin olmuş olabileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 10:55:00 -
Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer rehin mi alındı? '06 AGA..' plakanın sırrı

Türkiye'den 108 milyon dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçan ve bu ülkede yoğun biçimde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için mafya bağlantısı ihtimali güçleniyor. İddiaya göre; mart ayından itibaren kaçış planını yapmasında etkili olan bir mafya bağlantısı, Özer'i kandırarak Arnavut mafyasının ağına çekmiş olabilir. Tiran Havalimanı'na geldikten sonra kendisini karşılayan şüpheliler, Özer'i ilk önce otele daha sonra da bir eve yerleştirmişti. Polis, yoğun bir biçimde Özer'in izini sürüyor.

TRT Haber ekibinin önünü kestiler

Tiran'da bulunan TRT Haber ekibi ise önceki gün sivil kıyafetli 2 motosikletli tarafından sorguya çekilmek istendi. Muhabir Ceyda Muslu'dan Özer'in nerede olduğunu söylemesi istendi. Muslu "Siz kimsiniz?" diye sorunca, motosikletliler "Polisiz" dedi.

Arnavutluk'ta 06 AGA... plakalı aracın sırrı!

O sırada bölgeye kim olduğu bilinmeyen başka biri geldi. Gelen kişi 06 AGA ... Türkiye plakalı bir araçtan indi ve bunu gören motosikletliler olay yerinden uzaklaştı. Diğer kişinin kimliği de henüz bilinmiyor. 

Kripto Tosuncuk yakalanmak mı istiyor?

Thodex'in firari patronu Özer, Tiran'da kaldığı otelden konaklamanın ikinci günü kaçmış, Tiran merkezde başka bir eve götürülmüştü. Ardından ikinci adrese baskın yapılmadan önce adresten ayrılmıştı. O evde Facetime görüşmesi yapmış ve bu görüşme sayesinde adres tespit edilmişti.

Özer'in bu görüşmesi, "Mafya ağının içerisine düştüğünü anladıktan sonra kendisini yakalatmak istiyor olabilir" şeklinde yorumlandı. Arnavutluk'ta, MOBESE kameralarının yok denecek kadar az olması, benzer olaylarda failin bulunmasını zorlaştırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Davudi

%99 mayfanın elinde. O parayı ona yedirirler mi?
  • Yanıtla
Özgür Demirtaş kriptoculara korkuyu saldı
Ekonomi

Özgür Demirtaş kriptoculara korkuyu saldı

Solakların ekonomisti Özgür Demirtaş kriptocuları korkutarak kripto para piyasasının yakın bir zamanda batacağını iddia etti.
ABD'yi şoke eden tehdit! Askerleri hemen geri çekmeye başladı
Dünya

ABD'yi şoke eden tehdit! Askerleri hemen geri çekmeye başladı

Taliban'ın "ABD'nin çekilmemesi eylem yolunu açtı" tehdidinin ardından ABD'nin geri adım attığı ortaya çıktı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM)..
Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu değerlendirmesi: Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler!
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan İmamoğlu değerlendirmesi: Kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler!

CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu için açıldığı iddia edilen 'türbe' davası hakkında çarpıcı bir değe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay