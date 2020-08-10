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THKP-C'li teröristin adı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir sokağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:03:27 -
THKP-C'li teröristin adı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bir sokağa verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde belediye meclisinin aldığı kararla, 1972'de güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen terör örgütü THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın ismi bir sokağa verildi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıbektaş Belediye Meclisinin aldığı kararla Ulaş Bardakçı, Mehmet Taşdemir, Hürcan Gürses ve Halil Tunç'un isimlerinin ilçedeki park ve sokaklarda yaşatılacağını belirtti.

İlçede bir sokağa adı verilen Hacıbektaş doğumlu Ulaş Bardakçı, THKP-C'nin çeşitli eylemlerine katılmış, 1971'de tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevinden firar ettikten sonra gizlendiği İstanbul Arnavutköy'deki evi kuşatan emniyet güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi olan ve 1978 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Hürcan Gürses, eski Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç ile Konya'da öldürülen Mehmet Taşdemir'in isimleri de ilçedeki park ve sokaklara verildi.

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