THK’dan müdürlerine plaket Türk Hava Kurumunu Kilis Şubesi tarafından katkılarından dolayı daire müdürlerine plaket verildi.

Türk Hava Kurumunu Kilis Şubesi tarafından katkılarından dolayı daire müdürlerine plaket verildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türk Hava Kurumunu Kilis Şubesini ziyaret etti. Türk Hava Kurumu faaliyetlerine katkıda bulunun 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun,İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Yiğet’e Türk Hava Kurumu Kilis Şube Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ile Vali Recep Soytürk tarafından THK Genel Müdürü adına plaketlerini takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.