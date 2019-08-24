THK, uçak mezarlığı

Terör örgütü PKK’nın yaktığı ormanlar üzerinden hükümete yüklenen ve envanterlerinde bulunan uçakların kullanılmadığını iddia eden Türk Hava Kurumu (THK) büyük bir algı operasyonuna imza atıyor. Uzun yıllar boyunca milletin kurban derilerine çöken, okullara gönderdikleri zarflarla öğrencilerden bağış talep eden THK’nın onca gelirine rağmen hangarında işe yarar tek bir uçağın olmaması tepki çekiyor. Uçaklarının kapasiteleri kısıtlı olduğu halde bakanlıkça açılan ihalelere en yüksek teklifi veren THK’nın akabinde ise uçaklarının tercih edilmediği yalanı üzerinden kara propaganda yürütmesi de soru işaretleri doğuruyor. Bakanlığın kiraladığı helikopterlerin hareket kabiliyetlerinin ve modernizasyonunun üst düzeydeyken, THK’nın hangarında bulunan uçakların oldukça kısıtlı imkanlara sahip olması da dikkat çekiyor.

Onca para nereye gitti?

Emekli Hava Pilot Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, THK’nın geçmişte vesayet odaklarıyla birlikte hareket ettiğini belirterek, “28 Şubatta arkalarına aldıkları güçle birlikte, irtica ile topyekün mücadele adı altında bırakın kurban derisini milletin derisini bile yüzdüler. 28 Şubat'tan sonra bir şeyler değişti. Fakat o iç yapıyı değiştirmek pek mümkün olmuyor” dedi. THK’nın iyi yönetilmediğine işaret eden Hacımustafaoğulları, “Orada düzgün bir yapı işlemiyor. Bu zihniyet hem işini düzgün yapmaz bir de kendi beceriksizlikleri ortaya çıkınca da hükümete suç atar. Uçakları kullanılmıyor. Niye kullanılmıyor? Sen o hizmeti salimen verecek şekilde uçuşa hazırlayamayacaksan, idame edemeyeceksen, uçaklar yetersiz kaldıysa, modernize edilmemişse bu kabahat senin. Onca aldığınız derinin parası nereye gitti? Oralar birilerinin çiftliğiydi halen aynı mantık devam ediyor” şeklinde konuştu.

Radikal değişikliklere gidilmeli

Havacılık Emniyeti Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Erdal Dursun da, “THK envanteri yalın hale getirilmeli ve insan kaynaklarında radikal değişimlere gidilmelidir” dedi. THK’nın iyi bir şekilde yönetilmesinin elzem olduğunu kaydeden Dursun, “Küçülerek büyüme stratejisi uygulanmalıdır. Türk Hava Kurumu’nun zarar eden faaliyetleri derhal sonlandırılmalı, buradan elde edilecek bütçeyi, gelir getiren faaliyetlerin finansmanında ve geliştirilmesinde kullanılmalıdır. Böylelikle kârlılığı olan kalemleri destekleyerek daha fazla gelir elde edilmesini, sürdürülebilir kılınmasını ve yaygınlaşması sağlanabilir; kâr getirmeyen kalemlerin ise kuruma daha fazla zarar vermesinin önüne geçilebilecektir” ifadelerini kullandı.

Uçakları yetersiz ve bakımsız

Bakanlığın yangınlara müdahale ettiği helikopterler her bakımdan THK’nın uçaklarından daha üstün. Bakanlığın yangınlara müdahale ettiği helikopterler 1 saatte 16 sorti yapabilme, tek seferde 2.5 ton su atabilme ve göl, havuz ve göletlerden su ikmali yapabilme yetisine sahipken, THK’nın yangı söndürme uçakları 1 saatte 3 sorti yapabiliyor ve sadece denizden ikmal yapabiliyor. Bir seferde 4 ton su atabildiği söylenen THK uçakları hiçbir zaman tam kapasite çalışamazken, suyu en az 120 mil hızla atması gerektiği için isabet kabiliyeti de oldukça sınırlı kalıyor. Uçakların yetersizliğine rağmen ise açılan ihalelerde en yüksek teklif THK tarafından veriliyor.