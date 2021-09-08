  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sakarya'da "uçak düştü" ihbarı
Samsun ikinci dozda da mavi olmak istiyor
İzmir'de korkutan yangın
Saldırı yapacaklardı! 13 terörist öldürüldü
Gündem THK uçağı mı düştü? Son dakika! Eğitim uçağı düştü mü?
Gündem

THK uçağı mı düştü? Son dakika! Eğitim uçağı düştü mü?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayında meydana gelen orman yangınlarında uçaklarıyla gündeme gelen THK’ya ait uçağının düşüp düşmediğini merak ediliyor. Gelen son dakika haberine göre, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşların uçak düştüğünü iddia edildi. THK’dan uçak düşmesine ilişkin açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 14:06:00 - 2021-09-08 14:16:39
THK uçağı mı düştü? Son dakika! Eğitim uçağı düştü mü?

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşların uçak düştüğü iddiasıyla yaptığı ihbar sonrası Gökgöz Mahallesi mevkisine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Bölge gündem'de yer alan habere göre, Türk Hava Kurumu tarafından düşen uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya'da düşen uçağın, bölgede bulunan sivil eğitim uçaklarından birisi olduğu düşünülüyor. Araştırmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verildi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay