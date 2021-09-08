THK uçağı mı düştü? Son dakika! Eğitim uçağı düştü mü?
Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayında meydana gelen orman yangınlarında uçaklarıyla gündeme gelen THK’ya ait uçağının düşüp düşmediğini merak ediliyor. Gelen son dakika haberine göre, Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşların uçak düştüğünü iddia edildi. THK’dan uçak düşmesine ilişkin açıklama geldi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşların uçak düştüğü iddiasıyla yaptığı ihbar sonrası Gökgöz Mahallesi mevkisine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Bölge gündem'de yer alan habere göre, Türk Hava Kurumu tarafından düşen uçakla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya'da düşen uçağın, bölgede bulunan sivil eğitim uçaklarından birisi olduğu düşünülüyor. Araştırmalarımız sürüyor" ifadelerine yer verildi.