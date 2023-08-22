Thery Henry'nin yeni takımı belli oldu
Arsenal'daki kariyeriyle adeta hafızalara kazınan Thery Henry, Fransa Milli Takımı'nın başına geçti.
Fransa Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağı belirtildi.
2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
Futbolculuk kariyerinde Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona ve New York Red Bulls formaları giyen Fransız futbol efsanesi, kulüp düzeyinde 794 maça çıkmış ve 360 gol - 177 asist üretmişti.