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Gündem The Times’tan alçak iftira! Saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttular
Gündem

The Times’tan alçak iftira! Saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttular

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen İngiliz The Times gazetesi, DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir Hristiyan köyüne yaptığı saldırıyı Türkiye’ye mal etmeye çalışarak büyük bir alçaklığa imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:56:00 -
The Times’tan alçak iftira! Saldırıdan Türkiye’yi sorumlu tuttular

 MÜNÜBE YILMAZ 

Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen İngiliz The Times gazetesi, yine akıl almaz bir iftiraya imza attı. Suriye’nin kuzeydoğusundaki bir Hristiyan köyünün DEAŞ’ın mağlup edilmesinden 3 yıl sonra tekrar saldırıya uğramasını Türkiye’ye mal etmeye çalışan hadsiz gazete, “Bölgedeki Hristiyan köyü geçtiğimiz günlerde orta yaşlı kalaşnikoflu bir DEAŞ’lı tarafından tarandı. Saldırıdan sonra harabeye dönen köyde evler büyük zarara uğrarken, kilisenin rahibi kilise kapısına kilit vurarak köyü terk etti. Türkiye ise Suriye’nin kuzeyindeki DEAŞ’lıları destekleyerek bu saldırının arkasında durdu” satırlarına yer vererek alçaklıkta sınır tanımadığını bir defa daha gösterdi.

Kafayı Erdoğan’a takmışlardı

Bilindiği gibi kendi vatandaşlarının DEAŞ’a katılımına ses çıkaramayan İngiliz The Times, daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı DEAŞ’la mücadelede PKK'nın Suriye'deki kolu PYD ile işbirliği yapmaya çağırarak büyük bir skandala imza atmıştı. Habercilik anlayışının sınırlarını aşarak, Türkiye'nin iç meselelerine dil uzatan paçavra, Erdoğan için "kabadayı" benzetmesinde bulunarak da namussuzlukta zirve yapmıştı. 

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