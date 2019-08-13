The Times açıkladı! Uzun sürmez Türkiye ABD üslerine rağmen girecek

İngiliz Times gazetesi, Ankara'nın terör örgütü PKK'nın diğer kolu DSG'nin, Washington tarafından desteklense de güney sınırlarından uzaklaştırmak istediğini belirtti.

Hem ABD hem de Avrupa için terör örgütü listesinde

Türkiye'ninse DSG'yi terör örgütü olarak gördüğü ve sadece ÖSO’yu desteklediği belirtilen yazıda, DSG’nin ise Ankara’ya göre sadece PKK’nın bir uzantısı olduğu, uzun yıllardır Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğu ve hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütlerinin listesine alındığı ifade edildi.

Türkiye'nin girmesi uzun sürmeyecek

Makaleye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen Pazar günü DSG’yi Türkiye’nin güney sınırlarından uzaklaştırmak için Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapılacağını, kurtarılan bölgenin ise ÖSO’nun kontrolüne bırakılacağını duyurdu.