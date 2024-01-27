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Gündem The Telegraph yazdı: ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak. Rusya ve Çin’de endişe hakim
Gündem

The Telegraph yazdı: ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak. Rusya ve Çin’de endişe hakim

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:03:00 -
The Telegraph yazdı: ABD, 15 yıl aradan sonra ilk kez İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracak. Rusya ve Çin’de endişe hakim

The Telegraph’ın haberine göre bu karar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'in askeri güçlenmesine karşı NATO'nun caydırıcılığı artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Konuşlandırılacak silahlar, B61-12 nükleer bombaları olacak. Bu bombalar, B-2 Spirit ve B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarında taşınabilir.

Silahlar, İngiltere'nin Gloucestershire kentindeki RAF Lakenheath üssüne konuşlandırılacak. Bu üs, II. Dünya Savaşı'ndan beri ABD'ye ait nükleer silahların konuşlandırıldığı bir üstür.

Konuşlandırmanın 2024 yılının sonlarında tamamlanması bekleniyor.

Konuşlandırma kararı, Rusya ve Çin tarafından eleştirildi. Rusya, kararın "nükleer silahların yayılmasını teşvik edeceğini" söyledi. Çin ise kararın "Asya-Pasifik bölgesinde istikrarsızlığa yol açacağını" belirtti.

Konuşlandırma kararı, İngiltere'de de tartışmalara yol açtı. Bazıları, kararın ülkeyi nükleer bir saldırının hedefi haline getireceğini savunuyor. Diğerleri ise kararın NATO'nun caydırıcılığı artıracağı için gerekli olduğunu düşünüyor.
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Resmi olarak, ABD ve İngiltere, nükleer silahların konuşlandırılmasının NATO'nun ortak savunmasını güçlendireceğine inanıyor. Ancak, karar, Rusya ve Çin'in yanı sıra İngiltere'de de endişelere yol açıyor.

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