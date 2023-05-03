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Ekonomi The Sun gazetesinden İngilizlere bomba Türkiye çağrısı: 24 Temmuz'dan sonra bunu yapın
Ekonomi

The Sun gazetesinden İngilizlere bomba Türkiye çağrısı: 24 Temmuz'dan sonra bunu yapın

Yeniakit Publisher
2023-05-03 11:27:00 - 2023-05-03 11:36:48
The Sun gazetesinden İngilizlere bomba Türkiye çağrısı: 24 Temmuz'dan sonra bunu yapın

The Sun gazetesi, uygun fiyatlı yaz tatili için İngilizlere Türkiye'yi önerdi. Gazete özellikle tatil için 24 Temmuz-1 Eylül tarih aralığını işaret etti.

İngiliz turistler, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla tatil planlarını yapmaya başladı. Türkiye'de Ege ve Akdeniz sahilleri, İngiltere sakinlerinin iki uğrak noktası olarak biliniyor. İngiliz The Sun gazetesi, en uygun fiyatlı aile tatilleri listesine Türkiye'yi de ekledi. Gazete Temmuz sonu ile Eylül başının tatil için önemli aralıklar olduğunu ifade etti.

Bu yıl İngiltere ve Galler'deki okul tatillerinin 24 Temmuz Pazartesi'den 1 Eylül Cuma'ya kadar süreceği belirtildi.

Çocukları plaj tatiline çıkarmanın vaktinin geldiği ifade edilen haberde, "Kendin pişir kendin yeden her şey dahil ve çocuksuz yerlere" kadar her türlü tatil için fırsatların bulunduğu kaydedildi. Haberde, Türkiye'den iki öneri sunuldu:

- Marmaris'te 7 gece mutfaklı - kişi başı 292 sterlinden başlıyor.

- Ege Bölgesi, Gümbet'te 7 gece her şey dahil - kişi başı 379 sterlinden başlıyor.
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Her türlü aktivite var

Söz konusu yerlerde sahilde dinlenmekten ve kumdan kaleler yapmaktan yüzmeye ve su sporlarına kadar her türlü aktivitenin mevcut olduğu da hatırlatıldı.

Turizm Ajansı

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