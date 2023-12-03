The Simpsons'un spn öngörüsü halkı ayağa kaldırdı! Simpsonlar bu kez tahmini: Sadece 1 ay kaldı!

Sadece 1 ay kaldı! The Simpsons'ın 2023'te şu ana kadar tutmayan bir öngörüsü kaldı diyerek servis edilen o haber Tutarsa 'eyvah' dedirtecek cinsten.

Yaptığı tahminlerle büyük ses getiren The Simpsons'ın 2023 yılına dair yaptığı öngörülerin birçoğu tuttu denilerek gündeme servis ediliyor. Bu defa şu ana kadar tutmayan bir tahmin olay oldu. O da birçok kişiyi tedirgin etmeye başladı.

Simpsonlar, geçmişte pek çok tahminin gerçekleşmesiyle bugünlerde çokça konuşuluyor.

Birçok konuda bugüne ışık tutan çizgi dizi The Simpsons'un spn öngörüsü yüreklere korku saldı.

1989 yılından beri devam eden ve çeşitli bölümleriyle bugün bile gündem olan dizi, birçok olayı önceden tahmin etmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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Dizinin önceki tahminleri arasında, Trump'ın ABD başkanlığı gibi politik olayları ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra ünlülerin gelecekteki durumları da yer alıyordu.

Bu tahminlerin bir kısmı zamanla gerçekleşince, Simpsonlar'a olan ilgi ve alaka da arttı. The Simpsons bu kez yeni bir kehanetle daha gündeme damga vurdu. Eğer bu öngörü gerçekleşirse vay insanlığın haline!

Bu tahminse susuzluk krizi...



Simpsonlar'ın bir bölümünde yapay kuraklığın yaşanması ve akabinde suyun sınırlı düzeyde dağıtılması yer alıyor. Bu durum akıllara son zamanlarda yaşanan kuralığı ve su sıkıntısını getiriyor.

Dizinin bu sahnesi izleyicileri endişelendirirken, tahminin gerçek olması, susuzluğun baş göstermesi dünyanın sonunu getirebilir.