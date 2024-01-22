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Aktüel The Simpsons şok etti: 2024 seçim sonucunu öngördü! ABD bu işe ne diyor büyük bir heyecan uyandırdı!
Aktüel

The Simpsons şok etti: 2024 seçim sonucunu öngördü! ABD bu işe ne diyor büyük bir heyecan uyandırdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-22 18:44:00 -
The Simpsons şok etti: 2024 seçim sonucunu öngördü! ABD bu işe ne diyor büyük bir heyecan uyandırdı!

2024 ABD seçim ile yaptığı analizle şok etti! şoke etti. Simpsonların yeni öngörüsü: Çizgi dünyasının ünlü ailesi The Simpsons, bu kez 2024 ABD seçimleriyle ilgili iddialı bir analiz geldi!

ABD'li çizgi dizisi The Simpsons, 1989 yılından bu yana sadece eğlendirmekle kalmayıp aynı zamanda geleceği tahmin etme savsatasıyla bazı çevrelerin dikkat çekiyor.

Dizinin daha önceki sezonlarına ait sahnelerin, gerçek hayatta yakın gelecekte yaşanan olaylara benzerliği, izleyicileri şaşırtmış durumda.

Daha önce bulunduğu tahminlerin  bazılarının tutması, izleyicileri etkilerken olacak mı sorusunu sormaya itiyor.

Simpsonlar'ın daha önceki tahminleri arasında yer alan koronavirüs salgını, Donald Trump'ın başkanlığı gibi olayların ardından, şimdi de 2024 seçim sonuçlarına dair iddiaları gündeme oturdu.

2024 ABD seçim tahmini şoke etti

Çizgi dünyasının ünlü ailesi The Simpsons, bu kez 2024 ABD seçimleriyle ilgili iddialı bir tahminde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Dizinin önceki kehanetleriyle dikkat çeken yapım, bu yılki seçimlerde Trump'ın bir kez daha başkan seçileceğini öngörüyor.

The Simpsons dizisine göre Trump'tan sonra Amerika'nın başkanlık koltuğuna bir kadın oturacak.

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