The Guardian yazdı! Büyük rant: Elon Musk gezegenin ilk trilyoneri olabilir... Sürpriz iddia

Servet takibi yapan bir grubun yeni raporuna göre Elon Musk 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Informa Connect Academy'nin elektrikli otomobil üreticisi Tesla, özel roket şirketi SpaceX ve sosyal medya platformu X'in patronu hakkındaki bulgusu, Musk'ın servetinin yıllık ortalama yüzde 110 oranında artıyor olmasından kaynaklanıyor. Akademinin 2024 Trilyon Dolarlık Kulüp raporu cuma günü yayınlanmaya başladığında, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk 251 milyar dolarla dünyanın en zengin kişisiydi.

Akademinin analizine göre Hindistanlı holding kurucusu Gautam Adani, trilyoner statüsüne ulaşan ikinci kişi olacak. Yıllık büyüme oranının yüzde 123'te kalması halinde bunun 2028 yılında gerçekleşeceği öngörülüyor. Teknoloji firması Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ve Endonezyalı enerji ve madencilik kralı Prajogo Pangestu da şu anki gidişatları devam ederse 2028 yılında trilyoner olabilirler. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'un patronu ve yaklaşık 200 milyar dolarla dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bernard Arnault, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile aynı yıl olan 2030'da bir trilyon doları aşma yolunda ilerliyor.

1916'da dünyanın ilk milyarderi

Birkaç şirket yakın zamanda 1 milyon doların üzerinde değerleme elde etti. Berkshire Hathaway en son ağustos ayı sonunda, sahibi Warren Buffett'ın 94. doğum gününü kutlamasından günler önce bu değeri aştı. Nvidia Mayıs 2023'te 1 milyon dolar kulübüne katıldı ve haziran ayında 3 milyon dolara ulaşarak Microsoft'tan sonra ve Apple'dan önce dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna geldi. Ancak CNBC'nin de belirttiği gibi, dünyanın ilk trilyonerinin kim olabileceği sorusu, dünyanın ilk milyarderini 1916 yılında taçlandırmasından bu yana kamuoyunun merak konusu. Dünyanın ilk milyarderi Standard Oil'ın kurucusu ve o dönemdeki en büyük hissedarı olan ABD'li John D. Rockefeller'dı.

Birçok akademisyen muazzam servet birikimini sosyal bir hastalık olarak görüyor. Bir raporda, insanlığın en zengin yüzde 1'lik kesiminin, süregelen iklim krizinin başlıca nedenlerinden biri olan karbon emisyonlarının en yoksul yüzde 66'lık kesimden daha fazla olduğu hesaplanmıştı.

Informa Connect Academy'nin Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri olma ihtimali en yüksek kişi olarak seçmesinden sadece birkaç gün önce, X'teki paylaşımlarından biri sitenin birçok kullanıcısının tepkisini çekti. Paylaşımında, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile sağcı medya figürlerinden podcaster Darryl Cooper arasındaki bir röportajın çok ilginç olduğunu söyledi. Cooper röportajda Nazilerin Holokost'u gerçekleştirirken ve ikinci dünya savaşı sırasında 6 milyon Yahudi'yi öldürürken bu kadar çok insanı öldürmeyi düşünmediklerini iddia etti. Cooper, bunun yerine Adolf Hitler'in Nazi rejiminin onlara bakacak donanıma sahip olmadığını belirtti ve “savaşın bu hale gelmesinden” İngiltere başbakanı Winston Churchill'i sorumlu tuttu.

Musk nihayetinde paylaşımını sildi ve Beyaz Saray Carlson'ın Cooper'la yaptığı röportajı “tüm Amerikalılara yönelik iğrenç ve sadistçe bir hakaret” olarak kınadı. Milyarder ağustos ayında, Cumhuriyetçilerin adayı olarak kasım ayındaki seçimlerde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmayı hedefleyen Donald Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.