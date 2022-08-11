'The Godfather' filminin yönetmeni, Fatiha Suresi'nin mealini anlattı! 'Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla'

Baba (The Godfather) filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın, 2015 senesinde verdiği bir basın toplantısındaki çarpıcı sözleri yeniden gündeme geldi.

Fatiha Suresi'nin mealini anlatan İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen, Fatiha Suresi yorumuyla yüreklere dokundu.

"Eğer Kur'an-ı biliyorsanız..."

Dünyada yaşanan sorunların yürek burktuğunu belirten Coppala, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinde Allah'ın rahmeti ve merhametinin büyük olduğunu belirtti. Ünlü yönetmen şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki sorunlar yürek burkuyor. Evet yürek burkuyor ancak eğer Kur'an-ı biliyorsanız; Kur'an'ın ilk sözleri şu şekildedir:

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler ve minnet O'nadır. O ki tüm varlık dünyalarınıın / alemlerin Rabbi'dir. O ki Rahman'dır Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Bu ayetlere göre merhametlilik ve rahmet ilk sayfada iki kez tekrar ediliyor. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız sendenyardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna. Gazab(ın)a uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Bu sebeple kim bu güzel dini bilirse, biz o Allah'a inanıyoruz ki biiz bu dünyadaki anlamsızlıktan ve insanlara acı veren korkunç şeylerden kurtarsın. Çünkü O Rahman'dır, O Rahim'dir."