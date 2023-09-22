  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem The Economist'ten Türkiye'nin savunma ihracatına övgü
Gündem

The Economist'ten Türkiye'nin savunma ihracatına övgü

Yeniakit Publisher
2023-09-22 09:13:00 -
The Economist'ten Türkiye'nin savunma ihracatına övgü

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına bir analiz de İngiliz The Economist dergisinden geldi. Analizde "Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan, 2. Karabağ savaşında olduğu gibi, birkaç gün önce başlattığı ve kısa sürede başarıyla tamamlanan antiterör operasyonunda da Türk SİHA'larını kullandı.

Türkiye'nin Azerbaycan'a sattığı SİHA'ların operasyonel kabiliyetleri bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Londra merkezli The Economist'in Türk savunma sanayiine ilişkin analiz yazısının başlığı ise, "Dünyanın yeni silah üreticileri ile tanışın" olarak atıldı.

Körfez ülkeleri ile yapılan silah anlaşmaları, yerli yapım SİHA'ların başarısı, Türkiye'nin modernize edilmiş denizaltıları bu yazıda ayrıntılı biçimde anlatıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni silah üreticilerinin gelecek vaat ettiği vurgulandı.

Derginin analizinde "Değişen jeopolitiğin yarattığı fırsatlardan yararlanıyorlar. Rekabetçi yapıları ile daha ucuza silah satabiliyorlar" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, silah ihracatını son 5 yılda 2 katına çıkardı

The Economist, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin 2022 raporuna da yer verdi.

SIPRI raporuna göre, 2018-2022 yıllarında Türkiye'nin silah ihracatı bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 69 arttı ve küresel silah pazarındaki payı iki katına çıktı.

"Türkiye, gelişmiş ülkelere kök söktürüyor"

Analizde, Türkiye'nin 2023 yılındaki silah ihracatı hedefinin 6 milyar dolar olduğuna da işaret edilirken, "Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı.

Dünyanın en çok tercih edilen SİHA'sı Bayraktar akıncı TİHA! İHA-230 füzesini ilk kez ihraç etti: Füzesi teslimatı
Dünyanın en çok tercih edilen SİHA'sı Bayraktar akıncı TİHA! İHA-230 füzesini ilk kez ihraç etti: Füzesi teslimatı

Teknoloji

Dünyanın en çok tercih edilen SİHA'sı Bayraktar akıncı TİHA! İHA-230 füzesini ilk kez ihraç etti: Füzesi teslimatı

MİT tespit etti! SİHA 12'den vurdu
MİT tespit etti! SİHA 12'den vurdu

Gündem

MİT tespit etti! SİHA 12'den vurdu

İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü
İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

Teknoloji

İçimizdeki Yunanlılar hala göremiyorlar Savunmada bir vurucu güç daha... Türk SİHA'larının 'yeni pençesi' Yunan basını böyle gördü

İHA ve SİHA'lar teröristlere göz açtırmıyor!
İHA ve SİHA'lar teröristlere göz açtırmıyor!

Gündem

İHA ve SİHA'lar teröristlere göz açtırmıyor!

MİT SİHA ile vurdu! Minik ülke rahatsız oldu
MİT SİHA ile vurdu! Minik ülke rahatsız oldu

Gündem

MİT SİHA ile vurdu! Minik ülke rahatsız oldu

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erdal

Emekli perişan

OMUT

Ve Türkiye kök Söktüren Asıl daha tehlikelisi CHP ve ve hdp dır bunlar Sosyalist faşist münafıklardır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23