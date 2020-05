TGSP ramazanda faaliyetlerini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), ramazanın verimli geçmesi için ülke genelinde birçok faaliyet gerçekleştirdi.

TGSP'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı, Genç İHH Vakfı, Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği, Beşir Derneği, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve Hayrat Vakfı gibi birçok üye STK ile çalışmalara ramazanda hız kesmeden devam edildi.

Ramazanın verimli geçmesi için yoğun bir çalışma programı yürüten platform, ülke genelinde TV programları, bilgi yarışmaları ve çeşitli projeler düzenledi.

Açıklamada görüşüne yer verilen TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Muhammed İslam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı farklı geçirdiklerini belirtti.

TGSP olarak toplum sağlığını gözeterek çalıştıklarını aktaran İslam, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca her gün farklı illerde çeşitli konularda ramazan özel canlı yayın programları gerçekleştirdik. İnsan Akademisi ile ortak yürütülen çalışmalarla günlük, haftalık ve bütünsel olarak ramazan ayının daha verimli geçirilmesi için her gün bir hadis ve açıklamasının yer aldığı bir çalışma programı ile ilerledik. Ramazan ayının önemi ile ilgili çeşitli söyleşiler ve programlar gerçekleştirerek büyük-küçük herkesi bilinçlendirmek için çalıştık. Tüm bu çalışmalarımızın dışında ramazan ayı boyunca her gün farklı bir tema ve görev ile ramazan ayının verimli geçmesi için belli programlarla her yaş grubuna özgü bilgi yarışmaları, haftalık dersler ve çeşitli projeler ile çalışmalarımızı sürdürdük."