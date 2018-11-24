TGSDF Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı





ANKARA (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF) 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı binasında gerçekleştirilen mali genel kurulda, 200 delegeden 147'si imza attı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Mali genel kurulda federasyonun 2017 ve 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Ayrıca federasyonun 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de mali genel kurulda kabul edildi.

TGSDF Başkanı Hakan Kazancı, burada yaptığı konuşmada, geride kalan 2 yılda neler yaptıklarını, yeni dönemde de neler yapacaklarını anlattı.

Konuşmasını sinevizyon ile sürdüren Kazancı, "Birinci hedefimiz, sporcu ve müsabaka sayısını artırmak olacaktır. Sporcu sayısı bu dönemde yüzde 100 arttı. Bu dönemde spor faaliyetleri de aynı şekilde artış gösterdi." dedi.

Konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığı içindeki yeni tesisten bahseden Kazancı, "32 dönüm arazide spor faaliyetlerinin gerçekleşeceği bir tesis inşa edildi. Önümüzdeki ilkbahar döneminde açmayı planlıyoruz. Gururla anlatılacak bir tesis. Hayırlı ve mübarek olsun. Bu tesis, saatlerce anlatılabilir tesis. Bir saatte anlatılacak bir tesis değil." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Kazancı, kurumsallaşma sürecinin de hızlı bir şekilde ilerlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"2020 yılında 4. Dünya Göçebe Oyunları, Türkiye'de yapılacak. Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Kırgızistan'daki oyunlara 56 ülkeden katılım olmuştu. Bizdeki oyunlarda bu sayının daha fazla olacağına inanıyoruz. Bu oyunlar, federasyonun dünya noktasındaki tanıtımı için önemlidir. Dünya Etnospor Konfederasyonu ile yapılacak oyunların merkezinde olacağız. Sporcu sayımızı bu nedenle artıralım."

Öte yandan, TGSDF Mali Genel Kurulu'nda özellikle atlı cirit branşındaki kulüp yöneticileri, yönetime eleştiride bulundu.

Başkan Kazancı'nın konuşmasının ardından söz alan bazı atlı cirit delegeleri, kendilerine maddi olarak yardım yapılmadığını, federasyonun kurulmasında atlı ciritin ön planda olduğunu belirtti. Delegeler, kendilerinin branşları itibarıyla çok sayıda atın bakımını gerçekleştirdiğini ancak federasyondan maddi bir destek görmediklerini dile getirdi.

Başkan Hakan Kazancı, eleştirilerin ardından kürsüye çıkarak, şunları kaydetti:

"Biz bu federasyonu geliştirmek için çalışıyoruz. Bu genel kurul bittiğinde de yine geliştirmek için çalışmalarımız sürecek. Sizler pastadan pay istiyorsunuz ancak ortada pasta yok. İş var, amel var, faaliyet var. Bundan sonra atlı cirite başka bir gözle bakacağız. Biz önümüzdeki 2 yıl içinde de federasyon ve 8 branşın geliştirilmesi için çabalarımızı emeklerimizi ortaya koyacağız."