  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB'deki çukur büyüyor! Ekrem'in yanına gönderildiler

Yenidoğan çetesi skandalı! Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin itiraz etti

Türkiye’nin alacağı Eurofighter savaş uçakları hakkında tüm detaylar! Gökyüzünün katilleri...

Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti
Medya TGRT yayınında panik anları! 6,1’lik sındırgı depremi canlı yayında hissedildi
Medya

TGRT yayınında panik anları! 6,1’lik sındırgı depremi canlı yayında hissedildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TGRT yayınında panik anları! 6,1’lik sındırgı depremi canlı yayında hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre iller İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de de güçlü şekilde hissedildi. TGRT Haber canlı yayınında gerçekleşen sarsıntı, kameraya anbean yansıdı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22:48,de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5.9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Deprem anında TGRT Haber canlı yayınında bulunan gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar, sarsıntıyı stüdyoda yaşadı.

Oldukça uzun süren deprem anları, ekranlara anbean yansıdı.

Balıkesir'deki depremin ardından bakanlar ve siyasiler tek tek açıklama yaptı
Balıkesir'deki depremin ardından bakanlar ve siyasiler tek tek açıklama yaptı

Gündem

Balıkesir'deki depremin ardından bakanlar ve siyasiler tek tek açıklama yaptı

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Gündem

Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Gündem

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23