TGRT yayınında panik anları! 6,1’lik sındırgı depremi canlı yayında hissedildi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre iller İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale’de de güçlü şekilde hissedildi. TGRT Haber canlı yayınında gerçekleşen sarsıntı, kameraya anbean yansıdı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22:48,de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5.9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta İzmir, Bursa, İstanbul ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Deprem anında TGRT Haber canlı yayınında bulunan gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur, Nagehan Alçı ve Şamil Tayyar, sarsıntıyı stüdyoda yaşadı.
Oldukça uzun süren deprem anları, ekranlara anbean yansıdı.