TGB'nin PKK destekçisi 'Zizek' tepkisi! CHP'li Tunç Soyer'e seslendiler

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İzmir'de 28,29 ve 30 Mayıs'ta düzenlenecek 'İzmir Sanal Kitap Günleri' etkinliğine PKK destekçisi Sloven Sosyolog Slovaj Zizek'in konuşmacı olarak davet edilmesine tepki yağdı. İzmir'de biraraya gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri CHP'li Soyer'e tepki gösterdi.

"Kürtlere 'soykırım' yapıldığını iddia ediyor"

TBB adına yapılan basın açıklamasında, "Kimdir bu Zizek? Zizek, Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı gibi operasyonlarında dağıttığı İsrail koridoruna ideolojik katkı sağlayan PKK destekçisinden başkası değildir. Zizek, Avrupa'daki PKK'ya yakın bir yayın organında Türkiye'nin örgüte karşı verdiği mücadeleyi lekelemek adına Kürtlere soykırım yapıldığını iddia etmektedir." denildi.

'Utanmadan nasıl konuşmacı olarak İzmirlinin karşısına çıkartılıyor'

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye'nin diktatörlükle yönetildiğini iddia eden Zizek, nasıl bir kültür elçisi ise ağzından hayra çıkan tek bir söz yoktur. Zizek, Öcalan ile fotoğraflarının olmadığına üzülerek, 'keşke bu fotoğraflar gerçekten bana ait olsaydı. Öcalan ile görüşebilseydim' demiştir. Kısa süre öncede sözde Kobani Üniversitesi'nde PKK'yı daha da radikal olmaya çağırmıştır. Bu kadar açıkça, Türkiye'ye ve Türk milletine düşmanlık yapan, Türk-Kürt kardeşliğinin arasına nifak sokan, İsrail'in mücadelesine karşı Türkiye'nin mücadelesini 'soykırım' olarak tanımlayan kişi, nasıl oluyor da kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'in vatansever insanlarının karşısına utanmadan konuşmacı olarak çıkartılabiliyor!"

Türkiye düşmanı İngiliz siyasetçi de konuşmacı!

PKK destekçisi Sloven Sosyolog Slovaj Zizek ile birlikte etkinliğe katılacak bir diğer dikkat çeken isim ise Türkiye düşmanlığını her fırsatta açıkça ifade eden İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn. Dünya kamuoyunda Türkiye düşmanlığı ile tanınan Corbyn, son olarak şu çıkışı ile gündeme gelmişti: "NATO Antlaşması'nın 5'inci Maddesi'ni Türkiye için kullanmayalım. Yaşanacak bir çatışmaya İngiliz askerleri destek vermek zorunda değil. NATO Antlaşması'nın 5'inci maddesi tehlike altındaki bir üyeye destek verilmesini öngörür ancak bu her zaman oraya asker gönderilmesi mecburiyeti anlamına gelmez."



Sözde 'Ermeni Soykırımı'nı kabul ederek Nobel ödülü kazanan Orhan Pamuk'un da katılacağı etkinliğin planlaması şöyle: