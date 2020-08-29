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Aktüel TGB'den İstanbul Barosu'na "Ebru Timtik" tepkisi
Aktüel

TGB'den İstanbul Barosu'na "Ebru Timtik" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:45:53 -
TGB'den İstanbul Barosu'na "Ebru Timtik" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde yaptığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu binasına asılmasına tepki gösterdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın fotoğrafları ile İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Barosu binası önüne gelen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

TGB İstanbul İl Başkanı Şafak Erdem, grup adına yaptığı açıklamada, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatına kastedenlerin emperyalizmin piyonları olarak Türkiye'nin varlığına da kastettiğini söyledi.

Onlarca terör saldırısının faili ve yüzlerce insanın katili olan bir terör örgütünün "avukat kılıklı" üyelerinin yakalandıklarında insanların duygularını istismar etmek için açlık grevine başladığını dile getiren Erdem, "Terör örgütünün talimatıyla açlık grevine başlayanların kahramanlık anıtı olarak gösterilmesi bir ihanet projesi. Türk gençliği olarak şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ruhuyla terör örgütünü destekleyenlerin ensesindeyiz." diye konuştu.

Grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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