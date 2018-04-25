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TFF'nin Pepe kararı Galatasaray'ı üzdü

Kadıköy'deki olaylı derbiyle ilgili TFF kararını bugün açıkladı. Kararda Beşiktaşlı Pepe'ye de 1 maç men cezası çıktı. Böylece Portekizli oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:03
TFF'nin Pepe kararı Galatasaray'ı üzdü

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin cezalarını açıkladı.

Fenerbahçe, olaylı Beşiktaş derbisinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1 milyon TL para cezası aldı.

PEPE DERBİDE FORMA GİYEBİLECEK

Beşiktaşlı oyuncu  Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırıldı. Cezasını Evkur Yeni Malatyaspor maçında çeken  Portekizli oyuncu Galatasaray derbisinde görev alabilecek.

Tolga Zengin ise güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:03
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