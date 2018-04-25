TFF'nin "Pepe" kararı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olaylı derbinin ardından kararını bugün açıkladı. Karşılaşmada kırmızı kart gören Beşiktaşlı yıldız oyuncu Pepe'nin durumu da belli oldu.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:29
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta derbi maçında forma giyemeyecek.
Müsabaka talimatının 20. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;
"(2) Müsabakanın başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına veya yeniden oynanmasına karar verildiği takdirde, kişilerin müsabakada yer alma uygunluğu açısından bu talimatın 18. maddesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır"
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