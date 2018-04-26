TFF'nin kararına Volkan Demirel'den ilk yorum
Olaylı derbinin ardından TFF kararı açıkladı. Fenerbahçe cephesinden karara ilk tepkiyi kaleci Volkan Demirel, şu ifadelerle verdi. “Beşiktaş maçı kaldığı yerden oynanacak. Açıkçası bu beklediğimiz bir karardı”26 Nisan 2018 Perşembe 07:27
Tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş maçıyla ilgili alınan, "Kaldığı yerden oynanacak" kararını yorumladı.
FİNALE ÇIKACAĞIZ
Sarı-Lacivertli takımın başarılı oyuncusu, "Bu kararı takım olarak bekliyorduk. Çünkü tatil kararı sonrası mağdur edildiğimizi düşünüyorduk. Bence adaletli bir karar çıktı" dedi. Volkan Demirel, Beşiktaş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini söyledi.
?PUAN KAYBI YAŞAMAYIZ
Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli oyuncularından Mehmet Topal, "Ligde kalan haftalarda puan kaybı yaşamayız. Ligi 4'te 4'le tamamlarız. Ama üstümüzdeki takımlar puan kaybeder mi? Onu bilemem" dedi. (Takvim)
Kaynak: Skorer
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