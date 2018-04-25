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TFF'nin kararına Beşiktaş'tan ilk tepki

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), olaylı derbiyle ilgili aldığı karara Beşiktaş Dış ilişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:06
TFF'nin kararına Beşiktaş'tan ilk tepki

Beşiktaş Dış ilişkiler Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Fenerbahçe - Beşiktaş maçının kaldığı yerden devam edeceğinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Çok eski yıllarda İngiltere'de bir gelenek varmış. 

Sıradan bir vatandaş öldüğünde kilisenin çanı bir kez çalınıp herkese duyurulurmuş.

Bir asil öldüğünde iki kez, kralın bir yakını öldüğünde üç kez, kral öldüğü takdirde ise dört kez çalınırmış.

Günün birinde, herkesin hak aramak için sığındığı mahkeme, bir vatandaşı haksız yere mahkum etmiş…

Ve kilisenin çanı tam beş kez çalmış.

Ahali merak içinde kalıp papaza koşmuş:

"Ey papaz efendi, kraldan daha önemli biri var mı ki o ölünce çan beş kez çalınsın…"

Papaz yanıt vermiş:

"Kraldan daha önemli bir şey var!.. Adalet öldü."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:06
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  • barışbarış39 dk önce
    fenerbaçe yenecek
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