TFF'nin kararı Beşiktaş'ı zora soktu!
Olaylı derbi sonrası TFF yönetim kurulunun aldığı karar, Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı zoru soktu.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:13
Beşiktaş, alınan kararın ardından 5 günde iki derbi maçına çıkacak.
Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlı ekip, bu zorlu mücadelenin ardından kupa derbisinde Fenerbahçe'ye bir kez daha konuk olacak.
RAKİPLERİNE KONUK OLACAK
Ligdeki derbi mücadelesini 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacak Beşiktaş, 3 Mayıs Perşembe günü de Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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